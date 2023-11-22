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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de Afgan uyruklular arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

        Nevşehir'de Afgan uyruklu grup arasında bıçaklı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

        Nevşehir'de kumar oynadıkları iddia edilen Afgan uyruklu grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 02:14 Güncelleme: 22.11.2023 - 02:15
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        Nevşehir'de Afgan uyruklular arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı
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        Nevşehir'de, Afgan uyruklu grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Karasoku Mahallesi Nar Caddesi'ndeki bir binanın birinci katındaki ikamette, kumar oynadıkları iddia edilen Afgan uyruklu grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        BIÇAKLI KAVGADA 5 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında 5 kişi yaralandı. İhbarın ardından gelen sağlık ekiplerince yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerinde inceleme yapan polis, aynı binadaki 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        #haberler
        #Nevşehir
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