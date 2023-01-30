Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de 5 köye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı

Nevşehir'de 5 köye "şap" karantinası nedeniyle hayvan giriş-çıkışı yasaklandı

Nevşehir'de 5 köyde, şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında köylere hayvan giriş-çıkışları 30 gün süreyle yasaklandı

Giriş: 30.01.2023 - 15:25 | Güncelleme: ABONE OL
Nevşehir'de 5 köye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı
DHA

Nevşehir'de, şap hastalığı nedeniyle 5 köyde karantina başlatıldı.

Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan sağlık taraması sırasında, çiftçiye ait büyükbaşlarda şap hastalığı belirlendi.

Bu tespitin ardından Hacıbektaş Kaymakamlığı, Kızılağıl köyü başta olmak üzere 10 kilometre uzaklıktaki Köşektaş, Belbarak, Avuç ve Kayaaltı köylerine hayvan giriş-çıkışlarının 30 gün süreyle yasaklanmasına karar verdi.

Karantinaya alınan köylerde şap aşılaması başlatılacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Bıçakla saldırdıktan sonra bayıldı: 1 yaralı
Bıçakla saldırdıktan sonra bayıldı: 1 yaralı
TIR'a çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı
TIR'a çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı
Zonguldak'ta kar yağışı etkili oldu
Zonguldak'ta kar yağışı etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.