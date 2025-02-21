NEVRUZ BAYRAMI NEYİ TEMSİL EDER?

Baharı Karşılama: Nevruz, kışın son bulup baharın gelişiyle doğanın yeniden canlanmasını simgeler. Tarım toplumları için önemli bir dönüm noktasıdır çünkü tarım faaliyetlerinin başladığı bir zamanı işaret eder.

Birlik ve Beraberlik: Nevruz, farklı kültürlerin bir araya geldiği, hoşgörü ve barış içinde kutlanan bir gündür. İnsanlar, aileleriyle birlikte bir araya gelir, yemekler paylaşır ve geleneksel oyunlar oynar.

Kültürel Zenginlik: Nevruz, birçok farklı milletin kendine özgü geleneklerini kutladığı bir bayramdır. Özellikle Türk, Azerbaycan, Kürt, Pers ve diğer Orta Asya halkları, Nevruz’u kültürel kimliklerinin önemli bir parçası olarak kutlarlar.