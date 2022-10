The Witcher 4. sezonundaki Geralt of Rivia karakterini artık Liam Hemsworth canlandıracak. Hemsworth’de konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bir Witcher hayranı olarak Geralt of Rivia'yı oynama fırsatına çok sevindim. Henry Cavill inanılmaz bir Geralt oldu ve bana dizginleri verdiği, macerasının bir sonraki bölümü için Beyaz Kurt'un bıçaklarını kullanmama izin verdiği için onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.