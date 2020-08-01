KUTSAL HAZİNE AVCILARI (1981)
(Raiders of the Lost Ark)
Arkeolog Dr. Henry Walton “Indiana” Jones'un (Harrison Ford) 1930’lu yıllarda geçen maceralarını anlatan film, eski usul seriyal serüven filmleri geleneğine nostaljik bir dönüştü... George Lucas'a ait fikri 1980'li yılların sinemasıyla aksiyon dolu bir maceraya dönüştüren yönetmen Steven Spielberg oldu... Dönemin iki sinema dehasının iş birliğinden ortaya çıkan sonuç harikaydı. İlkinin başarısının ardından 3 film daha geldi. Serinin tüm filmlerini şimdi Netflix’te bulmanız mümkün. En iyisi ise hiç kuşkusuz Indy’nin Nazilere karşı verdiği mücadeleyi anlatan ‘Kutsal Hazine Avcıları’…
ABD hükümeti tarafından görevlendirilen Indy, Nazilerin sahip olmak istediği kutsal bir sandığın peşine düşer…. Indiana Jones, yeni kuşaklar için eski ve pek bilinmeyen bir karakter ama çocukluk ve gençliğini 1980'lerde yaşayanlar için hâlâ unutulmaz bir kahraman. Onunla birlikte aksiyon türünün çok eğlenceli ve komik olabileceğini keşfetmiştik.
GERÇEĞE ÇAĞRI (1990)
(Total Recall)
Philip K. Dick’in ‘We Can Remember It for You Wholesale’ adlı kısa öyküsünden sinemaya uyarlanan ‘Gerçeğe Çağrı’, şirketlerin dünyaya hükmettiği, kâr hırsının her şeyin önüne geçtiği, teknolojik gelişmelerin insanlığın aleyhine kullanıldığı, karanlık bir gelecekte geçiyor. Arnold Schwarzenegger filmde geçmişini unutmaya zorlanan bir gizli ajanı oynuyor. Sharon Stone’un Lori karakterini canlandırdığı film, 1990’lı yıllar bilimkurgu sinemasının en iyi örneklerinden biri… Paul Verhoeven’ın yönettiği ‘Gerçeğe Çağrı’, 2012’deki yeniden çevrime oranla daha iyi bir film...
THE MATRIX (1999)
Filmi yazan ve yöneten Andy ile Lana Wachowski’nin hayal gücüyle şekillenen geleceğin dünyasında, ilk bakışta her şey yolunda gibi görünüyor. Ama Neo’nun (Keanu Reeves) gerçekleri gösteren hapı tercih etmesiyle her şeyin bir simülasyon olduğu ortaya çıkıyor. Anlıyoruz ki, makinelerin hâkim olduğu bir gelecekteyiz ve insanlar sadece bir enerji kaynağı. Umut var mı? Tabii ki var. Bu bir kurtuluş destanı ve Neo da onun kahramanı. Wachowski’lerin başarısı, edebiyat ve sinemadaki siberpunk geleneğini özümseyip üstüne özgün bir aksiyon estetiği koymaları... Makinelerin gezegene hâkim olduğu gelecekteki isyanın en hoş yanı, simülasyonun da bir hesaplaşma alanı olması... Bu da özgün ve ilham verici bir görselliğin ortaya çıkmasını sağlıyor.
GÖREVİMİZ TEHLİKE (1996)
(Mission: Impossible)
Görevimiz Tehlike’nin günümüzün en popüler aksiyon serilerinden biri olmasında kuşkusuz ilk filmin büyük bir payı var… CIA ve ABD propagandası yapan TV dizisinin politik içeriğini ters yüz eden senaryo, Ethan Hunt’ı (Tom Cruise) kendi hesabına çalışan bir ajana dönüştürerek seriye yeni bir çerçeve kazandırıyor. Usta yönetmen Brian De Palma da üstüne düşeni fazlasıyla yaparak 1990’lı yılların en iyi aksiyonlarından birine imza atıyor… ABD’nin Prag elçiliğinde verilen davet sırasında geçen 15 dakikalık açılış sekansı, tam bir şok etkisi yaşatarak seyirciyi filme bağlıyor… Ethan Hunt gibi biz de bir türlü neler olduğunu anlayamıyoruz. Hunt’ın, CIA karargâhına havalandırma kanalından bir ipin ucunda sarkarak girdiği bölüm ise Hitchcock’u kıskandıracak kadar iyi bir gerilim sahnesi...
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ (2001-2003)
(The Lord of the Rings)
2001 yılında ‘Yüzük Kardeşliği’ ile başlayan, ‘İki Kule’ (2002) ve ‘Kral’ın Dönüşü’ (2003) ile tamamlanan ‘Yüzüklerin Efendisi’ni bir üçleme ya da seriden ziyade üç bölümlük tek bir film olarak kabul etmekten yanayım. Filmler birbirinden bağımsız olmadığı için, üçünün de seyredilmesi gerekiyor.
J.R.R Tolkien’in fantezi türünün klasikleri arasına kabul edilen 3 ciltlik romanı, Orta Dünya’da farklı ırklar ve halkların ortak düşmana karşı verdiği savaşı anlatır. Peter Jackson’ın yönettiği film Tolkien’in dünyasını sinemaya uyarlama konusunda çok başarılı bir deneme... Önümüzdeki yıllarda bir televizyon dizisi olarak karşımıza gelecek ‘Yüzüklerin Efendisi’, seyretmekten bıkmadığımız klasiklerden biri. Aynı zamanda bir aksiyon filmi…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!