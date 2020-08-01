AÇLIK OYUNLARI: ALAYCI KUŞ BÖLÜM 2 (2015)

(The Hunger Games: Mockingjay-Part 2)



Benim için serinin açık arayla en iyi filmi... Bunun en önemli nedeni, “Açlık Oyunları”nın bir seriden ziyade “dört perdelik” tek bir film olması. İlk üç film gerçek bir finalden hep yoksundu. Dördüncü film ise serinin asıl meselesini ortaya koyuyor ve son sözü söylüyor. Her şey en başından beri, toplumların iletişim stratejileriyle yönetildiği, samimiyetten uzaklaşmış bir çağda kendisi olmaya çalışan 16 yaşındaki bir genç kızla ilgiliydi.

Dördüncü filmde, hayatının kontrolünü ele alma konusunda daha kararlı bir Katniss (Jennifer Lawrence) çıkıyor karşımıza. Kahramanlık, strateji, politika ve imaj onu ilgilendirmiyor. Sezgileriyle ilerliyor ve gerçek bir birey oluyor. Çünkü sürüden hep ayrı duruyor, yalnız kalmaktan korkmuyor.

İşin sinema tarafının da iyi olduğu kesin. Özellikle, Katniss ve arkadaşlarının Başkent’in dış mahallelerinde ilerlemeye çalıştığı sahnelerin çok iyi çekildiği kesin. Katniss ile Gale’in (Liam Hemsworth) Snow’un sarayına girmek için kalabalığa karışmasıyla başlayan ve kaotik bir çarpışmayla süren sahne de akılda kalıcı. Yönetmen Francis Lawrence gösterişli bir aksiyon şehvetinden uzak durarak düzgün bir savaş ve bilimkurgu filmine imza atıyor.