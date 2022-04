Netflix’ten zamma Banker Bilo’lu yanıt

Online dizi ve film izleme platformu Netflix’in Türkiye’deki abonelik ücretlerine yaptığı yüzde 42’ye varan oranda zam yapması kullanıcıların büyük tepkisine yol açtı.

Netflix’in temek paketinin aylık fiyatı 29.99 TL’den 37.99 TL’ye, standart paketinin fiyatı 40.99 TL’den 57.99 TL’ye ve özel paketinin fiyatı ise 54.99 TL’den 77.99 TL’ye yükseltince, kullanıcılar da yüzde 27 ile yüzde 42 arasında değişen bu zamma olan tepkilerini sosyal medyaya da taşıdı.

"BİR SEBEBİ VAR" DEDİ VE ŞUNLARI SIRALADI

Twitter üzerinden bu zamma olan tepkilerini dile getiren kullanıcılara doğrudan onlarca yanıt veren Netflix Türkiye fiyat artışlarını şu ifadelerle gerekçelendirdi:

“Beraber eğlenmeye devam edebiliriz, sadece sana daha fazla kaliteli içerik sunabilmek için fiyat politikamızı yeniledik. Yerli ve yabancı yüzlerce içerik yolda, üstelik bütçene uygun paket ile tüm içeriklere erişebilirsin.”

“Hem içerik sayımızı her gün artıyor hem de en yüksek kalitede işler üretmeye devam ediyoruz. Fiyat politikamızı da buna göre ayarlıyoruz ve tüm ülkelerde farklı dönemlerde fiyat artışı yapıyoruz.”

“Tek sebebi seni daha fazla kaliteli içerikle buluşturabilmek. Yerli ve yabancı bir sürü yapım geliyor; Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi Yakamoz S-245, Erşan Kuneri, Stranger Things S4, Sıcak Kafa, The Sandman, The Witcher: Blood Origin bu sene geleceklerden sadece birkaçı.”

"BİR SOR NEDEN..."

“Evet ama bir sebebi var…Sizi daha fazla kaliteli içerikle buluşturabilmek için fiyat güncellemesi yaptık. Erşan Kuneri, Yakamoz S-245, Sıcak Kafa, Stranger Things S4, The Sandman, The Crown gelecek içeriklerden sadece birkaçı.”

“... duydukların doğru, ama bir sor neden? Seni yeni gelecek yüzlerce kaliteli içerikle buluşturmak için. Şu gelenlere bak; Stranger Things S4, The Witcher: Blood Origin, Erşan Kuneri, The Sandman, Another Self, Aşıklar Bayramı, Sıcak Kafa, Enola Holmes 2, TERİM…”

“Sizleri daha fazla kaliteli içerikle buluşturmak için her yıl dünyada ve ülkemizde fiyatlarımızı güncelliyoruz…”

“Yiğit, Kıvanç Tatlıtuğ‘un yeni dizisi Yakamoz S-245, Cem Yılmaz’ın dizisi Erşan Kuneri gibi onlarca yerli ve Stranger Things S4, Sandman, The Witcher gibi dünyaca ünlü yüzlerce global içerik geliyor. Seni daha fazla kaliteli içerikle buluşturmak için fiyatlarımızı güncelledik.”

“… daha fazla kaliteli dizi, film, belgesel ve mobil oyunlara ulaşabilmeniz için dünyanın her yerinde farklı dönemlerde fiyat artışı yapıyoruz. Bütçene uygun paket ile tüm içeriklere ulaşabilirsin.”

BANKER BİLO’NUN UNUTULMAZ SAHNESİYDİ…

Netflix’in gelen tepkileri yanıtlamak için kullandığı dil ve üslup, 1980 yapımı Banker Bilo filmindeki İlyas Salman ve Şener Şen arasında gerçekleşen unutulmaz “Yaptım, evet yaptım, ama sor bir kere niye yaptım…” repliğini akıllara getirdi.