Netflix'te şifresini paylaşanlar dikkat! Yasak Türkiye'ye de geldi!

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre; Netflix aboneleri sadece aynı hane içerisinde yaşadığı kişilerle aynı hesabı kullanabilecek. Diğer kişilerin kendilerine yeni bir hesap açmaları gerekecek. Sistem, Netflix hesabında oturum açan ana cihazı "Birincil cihaz" olarak nitelendiriyor bu sebeple kullanıcının IP adresini ve hesap etkinliğini tarayarak, aynı hesaba başka bir konumdan giriş yapıldığı takdirde, cihazı yasaklıyor. Sürekli seyahat edenler ise başka yerden hesaba giriş yapabilmek için 1 haftalık geçici erişim kodu talep edecek.