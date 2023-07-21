Netflix'te şifresini paylaşanlar dikkat! Yasak Türkiye'ye de geldi!
Dünyanın en çok abonesi olan dizi ve film platformlarından biri olan Netflix hakkında geçtiğimiz gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Netflix'in uzun süredir tartışılan kararı Türkiye'de uygulanmaya başladı.
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Netflix, şifre paylaşma yasağını Türkiye'de uygulamaya geçirdi. 2022'de test edilmeye başlanan özellik 2023 yılı itibarıyla Kanada, Yeni Zelanda, ABD ve İspanya gibi ülkelerde uygulanmaya başlamıştı. Şifre kaldırma yasağı geçtiğimiz günden itibaren 100'den fazla ülkede yürürlüğe girdi.
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NETFLİX ŞİFRE PAYLAŞIMI YASAK MI?
Netflix, şifre paylaşım yasağını Türkiye'de de uygulamaya başladı.
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NETFLİX ŞİFRE PAYLAŞIMI ÜCRETLİ OLDU
Netflix şifre paylaşım yasağı ile ilgili kullanıcılara gönderilen e-postada şu ifadelere yer verildi:
"Netflix sadece hesap sahibinin ve birlikte yaşadığı kişilerin kullanımı içindir. Netflix'i yoldayken ve seyahat ederken kişisel cihazlarınızda; konakladığınız otelin, yazlığın veya kiraladığınız tatil evinin televizyonunda kolayca izleyebilirsiniz. Haneniz dışında biri hesabınızı kullanıyorsa: Profil transferi yapın. Hesabınızı kullanan herkes, ücretini ödediği yeni bir üyeliğe profil transferi yapabilir."
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Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre; Netflix aboneleri sadece aynı hane içerisinde yaşadığı kişilerle aynı hesabı kullanabilecek. Diğer kişilerin kendilerine yeni bir hesap açmaları gerekecek. Sistem, Netflix hesabında oturum açan ana cihazı "Birincil cihaz" olarak nitelendiriyor bu sebeple kullanıcının IP adresini ve hesap etkinliğini tarayarak, aynı hesaba başka bir konumdan giriş yapıldığı takdirde, cihazı yasaklıyor. Sürekli seyahat edenler ise başka yerden hesaba giriş yapabilmek için 1 haftalık geçici erişim kodu talep edecek.
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