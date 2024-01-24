Netflix'in abone sayısı 13 milyon arttı

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İnternet televizyon ağı Netflix, 2023'ün son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,5 artışla 8,83 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2022'nin aynı döneminde 7,85 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde 938 milyon dolar olarak kaydedildi. Netflix'in 2022'nin dördüncü çeyreğindeki net karı 55 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Firmanın hisse başına düşen karı ise aynı dönemde 12 sentten 2,11 dolara yükseldi.

Netflix'in abone sayısı, geçen yılın son çeyreğinde 13,1 milyon arttı.

Şirketin dünya genelindeki abone sayısı ise yıllık yüzde 12,8 artışla 260,28 milyona ulaştı.