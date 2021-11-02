Oyun işine de girdi!

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, oyun dünyasına giriş yaptı. “Netflix Games”i duyuran Netflix, yeni oyun kütüphanesi ile fiziksel oyunlardan (Floor Is Lava) akıl oyunlarına (The Circle: ABD) ve hatta kalamar oyunlarına (Squid Games) kadar çeşitli oyun içeriklerini üyelerine sunacak.
Netflix’ten yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren, dünyanın her yerindeki Netflix üyeleri şu beş mobil oyunu Android cihazlarda oynayabilecekler:
- Stranger Things 1984 (BonusXP)
- Stranger Things 3: The Game (BonusXP)
- Shooting Hoops (Frosty Pop)
- Card Blast (Amuzo & Rogue Games)
- Teeter Up (Frosty Pop)
Netflix Games ile yeni bir mobil eğlence deneyimi suncaklarını belirten Netflix Oyun Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mike Verdu, konuyla ilgili olarak kaleme aldığı blog yazısında, “Tüm üyelerimize hitap edecek bir oyun arşivi oluşturmak istiyoruz” dedi.
ÖNCE ANDROID CİHAZLARDA
Yapılan açıklamaya göre Netflix üyelerinin erişebileceği Netflix Games’te (Netflix Oyunlar) reklamlar, ekstra ücretler veya uygulama içi satın alımlar olmayacak. Netflix oyunlarına şu anda Android cihazlardan erişilebilecek.
NETFLIX’TE NASIL OYUN OYNANACAK?
Netflix Games’e ulaşmak için Netflix hesabında oturum açıp, profile giriş yapıldığında:
- Android cep telefonu kullanan üyeler, indirecekleri oyunları seçebilecekleri ayrı bir oyun satırı ve sekmesi görecek.
- Android tablet kullanan üyeler ise ayrı bir oyun satırı görecek veya indirip oynayacakları oyunları Kategoriler menüsünden seçebilecek.
Oyunların varsayılan dili, otomatik olarak kullanıcıların Netflix profilinde belirttiği tercihe uygun olacak. Tercih edilen dil henüz mevcut değilse oyunların varsayılan dili İngilizce olacak.
ÇEVRİMDIŞI OYUNLAR DA YER ALACAK
Üyeler, aynı hesapla birden fazla mobil cihazdan oyun oynayabilecek. Netflix oyunları çocuk profillerinde bulunmayacak. Çocukların yetişkin profillerine erişmesine engel olmak için bir PIN kodu belirlediyseniz Netflix'te oturum açarak bir cihazda oyun oynamak için de aynı PIN kodu gerekecek.
Bazı oyunları çevrimdışı da oynanabilir olarak da sunacak olan Netflix Games platformuna, ilerleyen zamanlarda her seviyeden ve her türlü oyuncuya hitap eden oyunlar tasarlanıp, eklenecek.
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