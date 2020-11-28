Netaş'ta CEO değişimi

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Teknoloji şirketi Netaş'ın yönetiminde üst düzey bir değişiklik yaşandı. Şirketten yapılan açıklamada, Netaş Yönetim Kurulu'nun 27 Kasım 2020 tarihindeki toplantısında C. Müjdat Altay'ın Netaş CEO görevinden kendi isteği ile ayrılma talebinin kabulüne, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla görevi Ali Emir Eren'e devretmesine karar verildiği bildirildi.

Görev değişikliğine ilişkin olarak açıklama yapan Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, "53 yıllık Netaş tarihinin 40 yılında önemli başarılara imza atan, 16 yılında ise CEO'luk görevi üstlenen Sayın C. Müjdat Altay yönetiminde Netaş, Türkiye'nin ArGe ve teknoloji tarihinde birçok ilke ve başarıya imza atmıştır. Odağına ArGe'yi alarak gerçekleştirdiği ilkler, Türkiye'ye kazandırdığı yerli teknolojiler ve yetiştirdiği binlerce mühendis ile Ar-Ge ve telekom teknolojilerinin gelişiminde etkin roller üstlenmiştir. Altay, liderlik yaptığı ekibin ağırlık verdiği yerli Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugüne kadar 4 milyar dolara yakın bir milli kaynağın ülkede kalmasını sağlamıştır" dedi.

Netaş'ın yeni CEO'su Ali Emir Eren, Marmara Üniversitesi Enformatik bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversiteden MBA derecesi aldı. Profesyonel iş hayatına 1997 yılında Türkiye'de başlayan Eren, daha sonra Almanya'ya giderek Deutsche Telekom Grubu'na katılarak, çeşitli ülkeleri kapsayan yönetici pozisyonlarında 2008 yılına kadar görev aldı. Türk Telekom'a katılmak için Türkiye'ye dönen Eren, 2018 yılından bu yana ise Innova'nın CEO'luk görevini yürütüyordu.