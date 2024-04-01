Netaş, 2023 yılında 100 milyon TL net kar açıkladı

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Netaş, 2023 yılında satış gelirlerini yüzde 21 artırarak 293 milyon dolarla son beş yılın en iyi satış gelirine ulaşmayı başardığını duyurdu. Alınan siparişler açısından da çok iyi bir yıl gerçirdiğini açıklayan Netaş'ın aldığı siparişler yüzde 12 büyümeyle 281 milyon dolar oldu. Şirket, brüt karlılığını bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 9 artırarak 25 milyon dolar brüt kar açıkladı. Firmanın 2023 yılsonu vergi sonrası net dönem karı ise 100 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

SİSTEM ENTEGRASYONU TOPLAM SATIŞ GELİRLERİNDE EN BÜYÜK PAYI ELDE ETTİ

Toplam satış gelirlerinde en büyük pay geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sistem entegrasyonu segmentinin oldu. 2023 yılında Sistem Entegrasyonu segmentinde firmanın birçok başarılı projeye imza attığının altını çizen Netaş CEO'su Sinan Dumlu, "Sistem Entegrasyonu segmenti yakaladığı hızlı büyüme ivmesini 2023 yılında da devam ettirdi. Microsoft, Cisco ve Hitachi gibi dünyanın lider teknoloji şirketleriyle iş birliklerimiz kapsamında Türkiye'nin önde gelen Finans, Telekom ve Genel Sektör şirketleri için birçok projeyi hayata geçirdik. Ayrıca 2022 yılında yerlileştirmeye başladığımız Netaş Bulut Sunucu çözümümüzün Telekom pazarını takiben kurumsal segmente de ilk satışlarını gerçekleştirdik. Bu doğrultuda 2023 yılında alınan sipariş miktarının en çok arttığı segment bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 69 düzeyindeki artışla Sistem Entegrasyonu oldu ve segmentin toplam siparişler içindeki payı TL bazında 2022 yılındaki yüzde 56 düzeyinden yüzde 59 düzeyine yükseldi. 2023 yılında sistem entegrasyonu segmentine ait alınan siparişler ve satış gelirleri sırasıyla yüzde 69 ve yüzde 74 artış sergiledi" ifadelerini kullandı.

REKLAM TELEKOM SEGMENTİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR Telekom sektöründe ZTE ile birlikte alınan yeni projelerin segmentin hacmini büyütmeye devam ettiğini belirten Sinan Dumlu, "2022 yılında önemli düzeyde sıçrama sergileyen Telekom segmenti 2023 yılında da büyümeye devam etti. Bu segmentte sipariş ve satışlarda TL bazında sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 72 büyüme gerçekleşti. Telekom segmentinin toplam satışlar içindeki payı 2022 yılı ile aynı düzeyde (yüzde 31) gerçekleşirken Telekom segmenti satışlar genelinde sistem entegrasyonunun ardından ikinci büyük payı aldı" şeklinde konuştu. Dumlu Türkiye'nin önde gelen Telekom operatörlerinden biri liderliğinde Telekomünikasyon ve enerji sektörüne yönelik önemli adım attıklarını vurgulayarak, "Enerji dağıtım şebekelerinde 5G entegrasyonu ile iki trafo merkezini ZTE ile birlikte kurduğumuz altyapı üzerinden düşük gecikmeyle haberleştirdik. Enerji altyapısında fiber kablo haberleşmesine alternatif olarak 5G şebekesini de gündeme taşıyan bu başarı, uluslararası bir ödüle aday gösterildi. Yine Telekom segmentinde büyük Telekom operatörlerinden birine bulut sunucumuzun satışını gerçekleştirdik. Telekom operatörlerimizle Radyo Erişim Şebekesi, DC Güç Ünitesi, Mikrodalga iletişimi ve CPE işlerimizi büyütmeye devam ettik. Telekom operatörlerimizden biriyle 2020 yılından bu yana yürüttüğümüz IPTV altyapı yenileme projemizi ZTE'nin üstün teknolojisi ve Ar-Ge'mizin başarılı çalışmaları ile canlıya aldık" dedi.

Profesyonel bilişim destek hizmetleri şirketi BDH'nin 2023 yılı faaliyetlerini de değerlendiren Sinan Dumlu, "Bölgesel tamir merkezinde portföy geliştirme çalışmalarımız, süreç otomasyonları, Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zeka, yerli sunucular, yeni hizmet modelleri ve yeni markalarla yapılan sözleşmelerle BDH genişlemeye ve güçlenmeye devam ediyor. ZTE ile kurduğumuz stratejik iş modellerine bir yenisini ekleyerek ZTE'nin "Bölgesel Donanım Destek Merkezi" olma yolunda attığımız adımda, geçtiğimiz yıl içinde yurt içindeki kartların donanım desteğini vermeye devam ettik ve desteklenen kart sayısını artırma yolunda yatırımlar yaptık. Bu gelişmeler doğrultusunda BDH'nin satış gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 77 düzeyinde bir artış gösterdi" dedi.

AR-GE ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR 2023 yılının Ar-Ge faaliyetleri açısından oldukça yoğun geçtiğini belirten Sinan Dumlu, "50. yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Ar-Ge birimimiz 2023 yılında da birçok başarılı projeye imza attı. Savunma, kamu, raylı sistemler, dijital medya, finans, sigorta ve Telekom dikeylerinde birçok projeyi başarıyla tamamladık. 2023 yılının başında Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu Otomatik Tren Denetimi Sistemini işletmeye açtık. Mart ayında KKTC e-Nüfus İş artırımı devreye alınırken, Nisan ayında KKTC Gazimağusa Limanı gümrük sistemi otomasyona alındı. ZTE ile Türkiye'nin en büyük IPTV/OTT altyapı dönüşüm projesinde arayüz yazılımları Ar-Ge tarafından geliştirilen Tivibu yeni yüzü ile Haziran ayında izleyici kitlesi ile buluştu. Visium Labs çatısı altında özgün olarak geliştirdiğimiz test ürünlerimizle de sektörlerde derinleşmeye devam ettik ve müşteri portföyümüze yenilerini ekleyerek büyümemizi sürdürdük" dedi.