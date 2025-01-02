Netanyahu, taburcu edildi
Prostat ameliyatı geçiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki hastaneden bu akşam taburcu edildi
Giriş: 02.01.2025 - 22:46 Güncelleme: 02.01.2025 - 22:46
Başbakanlık Basın Ofisinden, 29 Aralık'ta prostat ameliyatı geçiren Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki hastaneden taburcu edildiği belirtildi.
Fotoğraf: AP
İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan isim olan 75 yaşındaki Netanyahu, pazar günü prostat ameliyatı geçirmişti.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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