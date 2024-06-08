Netanyahu: Gazze'deki tüm esirleri canlı ya da ölü geri getirene kadar durmayacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki 4 İsrailli esirin kurtarılmasından sonra yaptığı açıklamada, "Görevi tamamlayıp, kaçırılan tüm insanları (Gazze'deki İsrailli esirleri) canlı ya da ölü evlerine geri getirene kadar durmayacağız." dedi

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu, yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar ve Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki operasyonu yöneten ekibe teşekkürlerini iletti.

Netanyahu, "Gelecekte de bunu yapmaya kararlıyız. Görevi tamamlayıp, kaçırılan tüm insanları (Gazze'deki İsrailli esirleri) canlı ya da ölü evlerine geri getirene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

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4 ESİR CANLI OLARAK KURTARILDI

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtilmişti.

İki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve "sağlık durumlarının iyi" olduğu ifade edilmişti.

Söz konusu İsrailli esirlerin Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) olduğu kaydedilmişti.