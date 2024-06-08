Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Netanyahu: Gazze'deki tüm esirleri canlı ya da ölü geri getirene kadar durmayacağız | Dış Haberler

        Netanyahu: Gazze'deki tüm esirleri canlı ya da ölü geri getirene kadar durmayacağız

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bunun ardından "Görevi tamamlayıp, kaçırılan tüm insanları canlı ya da ölü evlerine geri getirene kadar durmayacağız" dedi. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in saldırılarında bazı rehinelerin öldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.06.2024 - 19:07 Güncelleme: 08.06.2024 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu saldırılardan vazgeçmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki 4 İsrailli esirin kurtarılmasından sonra yaptığı açıklamada, "Görevi tamamlayıp, kaçırılan tüm insanları (Gazze'deki İsrailli esirleri) canlı ya da ölü evlerine geri getirene kadar durmayacağız." dedi

        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Haberi Görüntüle

        İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu, yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar ve Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki operasyonu yöneten ekibe teşekkürlerini iletti.

        Netanyahu, "Gelecekte de bunu yapmaya kararlıyız. Görevi tamamlayıp, kaçırılan tüm insanları (Gazze'deki İsrailli esirleri) canlı ya da ölü evlerine geri getirene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        4 ESİR CANLI OLARAK KURTARILDI

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtilmişti.

        İki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve "sağlık durumlarının iyi" olduğu ifade edilmişti.

        Söz konusu İsrailli esirlerin Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) olduğu kaydedilmişti.

        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Haberi Görüntüle

        Kurtarılan esirlerin 7 Ekim'deki Nova müzik festivalinde Hamas tarafından Gazze'ye kaçırılan İsraillilerden olduğu aktarılmıştı.

        HAMAS: SALDIRILARDA BAZI REHİNELER ÖLDÜRÜLDÜ

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun esirlerini kurtardığı operasyonda korkunç bir katliam yaptığını" belirtti.

        Ebu Ubeyde, İsrail'in "bazı esirleri kurtarmayı başardığını ancak bazılarını da öldürdüğünü" kaydetti.

        İsrail'in, saldırı düzenlediği Nusayrat Mülteci Kampı'nda "çok yönlü savaş suçu" işlediğini vurgulayan Ebu Ubeyde, "Bundan ilk zarar görecek olan İsrailli esirlerdir." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Yarın evleniyorlar
        Yarın evleniyorlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Habertürk Anasayfa