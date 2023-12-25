Netanyahu'dan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları "derinleştirerek sürdüreceği" mesajı

Partisi Likud'un İsrail Meclisindeki (Knesset) toplantısında konuşan Başbakan Netanyahu, Gazze'den yeni döndüğünü ve İsrail'in Gazze'ye saldırısında görevli askerlerle görüştüğünü anlattı.

Askerlerin kendisinden "tek bir şey istediğini" belirten Netanyahu, İsrail askerlerinin "Durmamalıyız, sonuna kadar devam etmeliyiz." diyerek saldırıların sürmesini istediklerini söyledi.

Netanyahu, ateşkes konusunda medyada çıkan iddiaları yalanlayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgalinin devam edeceğini şu ifadelerle duyurdu:

"Durmayacağız, savaşmaya devam edeceğiz. Savaşı, önümüzdeki günlerde derinleştirerek sürdüreceğiz. Bu savaş, uzun olacak ve sona yakın değiliz.

Hamas: Güvenli bölge söylemi yalan

Hamas, yerlerinden edilmiş Filistinlilere karşı katliam gerçekleştiren İsrail'in "güvenli bölge" söyleminin yalandan ibaret olduğunu belirtti.

​​​​​​​Hamas tarafından yayımlanan açıklamada, "Düşman kuvvetleri, güvenli bölge olarak ilan ettiği yerlere gitmek için evlerinden ayrılan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki katliamda, çoğu çocuk ve kadından oluşan 100 şehit verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İşgal güçlerinin güvenli bölge söyleminin yalandan ibaret olduğuna", bugüne kadar Gazze Şeridi'nde 1600 ayrı katliam gerçekleştiren İsrail'in Megazi Mülteci Kampı'ndaki son katliamının bu yalanı açıkça gözler önüne serdiğine vurgu yapıldı.

İsrail'in "güvenli bölge" iddiasıyla kamuoyunu ve uluslararası basını yanıltmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, "güvenli bölge" olarak ilan edilen yerlerin silahsız sivillerin hedef alındığı "insan tuzaklarına" dönüştürüldüğü kaydedildi.

Hamas ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan İsrailli yetkililerin işlediği suçların takibinin yapılmasını ve sorumluların yargılanarak ceza almalarının sağlanmasını talep etti.

Fotoğraf: EPA