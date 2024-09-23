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        Haberler Dünya Netanyahu'dan İsrail halkına mesaj: Karmaşık günler bizi bekliyor | Dış Haberler

        Netanyahu'dan İsrail halkına mesaj: Karmaşık günler bizi bekliyor

        İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı saldırılarını artırdığını ve "karmaşık günlerle" karşı karşıya olduklarını söyledi, İsraillileri birlik olmaya çağırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:48
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        Netanyahu'dan İsrail halkına mesaj
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        İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine düzenlenen yoğun hava saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Lübnan'da son durum ne?
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        Tel Aviv'deki askeri karargahta bir durum değerlendirmesi yapmasının ardından mesaj yayımlayan Netanyahu, "Kuzeydeki güvenlik dengesini, güç dengesini değiştireceğimize söz vermiştim. Yaptığımız da tam olarak bu" dedi.

        Binlerce füzeyi önlediklerini söyleyen Netanyahu, "Tüm İsraillileri kurallara uymaya ve karmaşık günlere karşı birlik olmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

        Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırılarında bugün 183 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaralı var. Güney Lübnan'da ikamet eden halk, kuzey kısımlara kaçıyor.

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