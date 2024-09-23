Netanyahu'dan İsrail halkına mesaj: Karmaşık günler bizi bekliyor
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı saldırılarını artırdığını ve "karmaşık günlerle" karşı karşıya olduklarını söyledi, İsraillileri birlik olmaya çağırdı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine düzenlenen yoğun hava saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Tel Aviv'deki askeri karargahta bir durum değerlendirmesi yapmasının ardından mesaj yayımlayan Netanyahu, "Kuzeydeki güvenlik dengesini, güç dengesini değiştireceğimize söz vermiştim. Yaptığımız da tam olarak bu" dedi.
Binlerce füzeyi önlediklerini söyleyen Netanyahu, "Tüm İsraillileri kurallara uymaya ve karmaşık günlere karşı birlik olmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.
Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırılarında bugün 183 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaralı var. Güney Lübnan'da ikamet eden halk, kuzey kısımlara kaçıyor.