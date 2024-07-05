"DOĞRU DEĞİL"

Bebek'te görüntülenen Nesrin Cavadzade, gazetecilerin değeri 11 milyon TL olduğu iddia edilen saatin hatırlatılması üzerine; "Öyle bir fiyat olur mu? Tabii ki yazılanlar doğru değil" diyerek iddiaları yalanladı.