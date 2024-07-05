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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade'den 11 milyon TL'lik saat iddialarına yanıt: Öyle bir şey olsa kapıma vergi memurları dayanırdı - Magazin haberleri

        "Kapıma vergi memurları dayanırdı"

        Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilde çektirdiği fotoğraflarda 11 milyon TL değerinde bir saatle poz verdiği ileri sürülmüştü. Bebek'te görüntülenen oyuncu, iddiaları; "Öyle bir fiyat olsa kapıma vergi memurları dayanırdı" diyerek yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 08:01 Güncelleme: 05.07.2024 - 08:20
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          Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için soluğu Bodrum'da almıştı. Objektif karşısında bikiniyle poz veren Cavadzade'nin değeri, 11 milyon TL saat taktığı ileri sürülmüştü. Cavadzade, günler sonra konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

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          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade, İstanbul'a döndü.

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          "DOĞRU DEĞİL"

          Bebek'te görüntülenen Nesrin Cavadzade, gazetecilerin değeri 11 milyon TL olduğu iddia edilen saatin hatırlatılması üzerine; "Öyle bir fiyat olur mu? Tabii ki yazılanlar doğru değil" diyerek iddiaları yalanladı.

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          "KAPIMA VERGİ MEMURLARI DAYANIRDI"

          Nesrin Cavadzade, ayrıca "Öyle bir fiyat olsa kapıma vergi memurları dayanırdı" diyerek sitemde bulundu.

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