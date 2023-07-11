Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Bodrum'da! Kutlama tatili

1 Şurada Paylaş!







2016'da Neslihan Atagül ile nikâh masasına oturan Kadir Doğulu'nun nisan ayında Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

2 Şurada Paylaş!







BODRUM'DA KUTLAMA TATİLİ



Bu iddianın ortaya atıldığı günlerde Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu ile birlikte Azerbaycan'da gerçekleşen 'Formula 1' yarışını izlemek için Bakü'ye gitmişti. Çift, orada el ele poz vererek, haklarındaki ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt vermişti.



Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; evliliklerinin 7'nci yılını kutlayan Atagül ile Doğulu, Bodrum'da tatil yapıyor.

3 Şurada Paylaş!







"TANRI'NIN BANA VERDİĞİ EN GÜZEL HEDİYE"



Eşi için "Tanrı'nın bana verdiği en güzel hediye" ifadelerini kullanan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Torba'daki bir otelin plajında objektiflere yansıdı. Güneşin tadını çıkaran çifte yakın arkadaşları da eşlik etti.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







Sıcak havadan bunalan ikili, kendilerini serin sulara bıraktı. İddialı bir bikini giymeyi tercih eden Neslihan Atagül ile eşinin bir hayli keyifli olduğu görüldü.

5 Şurada Paylaş!







Eşinin ardından denize giren Kadir Doğulu ise objektiflere böyle yansıdı.