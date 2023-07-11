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        Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Bodrum'da! Kutlama tatili

        Evliliklerinin 7'nci yılını kutlayan Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çifti, Bodrum'da tatil yapıyor. Torba'daki bir otelin iskelesinde görüntülenen ikili, denizin ve güneşin tadını çıkardı

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 08:34
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          2016'da Neslihan Atagül ile nikâh masasına oturan Kadir Doğulu'nun nisan ayında Alaçatı'daki bir kadınla yakınlaşması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

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          BODRUM'DA KUTLAMA TATİLİ

          Bu iddianın ortaya atıldığı günlerde Neslihan Atagül'ün Kadir Doğulu ile birlikte Azerbaycan'da gerçekleşen 'Formula 1' yarışını izlemek için Bakü'ye gitmişti. Çift, orada el ele poz vererek, haklarındaki ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt vermişti.

          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; evliliklerinin 7'nci yılını kutlayan Atagül ile Doğulu, Bodrum'da tatil yapıyor.

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          "TANRI'NIN BANA VERDİĞİ EN GÜZEL HEDİYE"

          Eşi için "Tanrı'nın bana verdiği en güzel hediye" ifadelerini kullanan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Torba'daki bir otelin plajında objektiflere yansıdı. Güneşin tadını çıkaran çifte yakın arkadaşları da eşlik etti.

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          Sıcak havadan bunalan ikili, kendilerini serin sulara bıraktı. İddialı bir bikini giymeyi tercih eden Neslihan Atagül ile eşinin bir hayli keyifli olduğu görüldü.

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          Eşinin ardından denize giren Kadir Doğulu ise objektiflere böyle yansıdı.

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          "HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

          Kadir Doğulu, eşi ile evliliğinin 7'nci yılını, "Uğurlu 7... Gün gibi, gece gibi, nefes gibi, su gibi… Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim" sözleriyle kutlamıştı.

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