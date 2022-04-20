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Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Senin olduğun her gün şölen!

Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü Instagram'dan kutladı. Birlikte çıktıkları tatilden fotoğrafları yayınlayan ünlü oyuncu, "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum" notunu düştü

20.04.2022 - 07:37 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Doğulu, dün 40 yaşına bastı.

  • "SENİN OLDUĞUN HER GÜN ŞÖLEN"

    Atagül, eşinin doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı karelerle kutladı. Birlikte çekilen bir dizi fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, eşine, "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum." şeklinde seslendi.

  • "İLLA AĞLATACAKSINIZ!"

    Şimdilerde ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu ise, "Ben de seni çok seviyorum. İlla ağlatacaksınız bugün..." diyerek, duygulandığını ifade etti. Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları Doğulu'ya kutlama mesajları yağdırdı.

  • "ÖYLE BİR ŞEY OLURSA MUTLULUKLA HABER VERİRİZ"

    Öte yandan önceki gün röportaj bitiminde Atagül’ün karnını okşayan Kadir Doğulu'ya, muhabirler, "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusunu yöneltmişti. Ünlü isim, gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz." demekle yetinmişti.

  • "AYRILIK" DEDİKODULARI

    Geçtiğimiz aylarda da ünlü çift hakkında "ayrılık" iddiaları ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu, sık sık eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair haberler çıkmasıyla ilgili, "Ya, haydi oradan!" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.

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