"ÖYLE BİR ŞEY OLURSA MUTLULUKLA HABER VERİRİZ"

Öte yandan önceki gün röportaj bitiminde Atagül’ün karnını okşayan Kadir Doğulu'ya, muhabirler, "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusunu yöneltmişti. Ünlü isim, gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz." demekle yetinmişti.