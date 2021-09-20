Türkiye onu kanserle savaşı ve kansere rağmen umut dolu mücadelesiyle tanımıştı. Neslican Tay, 20 Eylül 2019'da daha önce defalarca yendiği kansere yenik düştü. İşte sosyal medyada "Mücadelen çok güzeldi" paylaşımlarıyla anılan Neslican Tay hakkında merak edilenler...

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 14 Mart 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Genç yaşında kanser aktivisti olarak tanınan Neslican Tay üç kez kanseri yendi. Sosyal medya paylaşımlarıyla hayata sıkı sıkıya tutunan ve kanser karşısında pes etmeyeceğini söyleyen Neslican Tay pek çok kanser hastasına ve genç kadına ilham olmuştu.

NESLİCAN TAY HAYATI

Rizeli bir anne ve Manisalı Çerkes bir babanın çocuğu olarak 1998'de Bursa'da dünyaya gelen Neslican Tay ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrenen Neslican Tay kanser tedavisi nedeniyle eğitimine ara verdi.

14 Ağustos 2017'de kanserle verdiği savaşı sosyal medya üzerinden anlatmaya başlayan Neslican Tay kısa sürede geniş takipçi kitleleri tarafından takip edilmeye başladı. Neslican Tay, bir yıl sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı.

NESLİCAN TAY NE KANSERİ?

Temmuz 2017'de bacağındaki tümörden dolayı bacağı kesildi. Bacağını kaybetmesine rağmen mücadelesini bırakmayan Neslican Tay'ın "Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim" sloganıyla yaptığı TED konuşmasından sonra tanınırlığı arttı. YouTube kanalı 800.000'den fazla takipçiye ulaştı. 20 Eylül 2019'da malign mezenşimal tümör sebebiyle hayatını kaybetti. Cenazesi Rize'ye defnedildi.

NESLİCAN TAY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Neslican Tay'ın hayatını konu alan Demir Kadın Neslican isimli filmin çekimlerine 14 Mart 2021'de başlandı. Demir Kadın Neslican Tay filminin 2022 Ocak ayında vizyona girmesi bekleniyor.