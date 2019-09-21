Neslican Tay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Neslican Tay neden öldü? soruları Neslican Tay'ın ölüm haberinin ardından merak konusu oldu. Türkiye'nin, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı 20 yaşındaki Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neslican Tay'ın vefat haberinin ardından sosyal medyadan #NeslicanTay etiketiyle başsağlığı mesajları yağarken siyasetçiler ve sanatçılardan da sessiz kalmadı. İşte Neslican Tay'ın hikayesi...

NESLİCAN TAY KİMDİR? İŞTE NESLİCAN'IN HİKAYESİ

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürüyordu. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görmeye başladı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördüncü kez kanser mücadelesi verirken yoğun bakıma alındı. Ancak yoğun bakımdaki 5. gününde Neslican Tay hayatını kaybetti.

NESLİCAN TAY NEDEN ÖLDÜ?

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı.

Kısa sürede 800 bini aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü.

Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, son olarak 15 Eylül'de İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

4. kez yakalandığı kanser nedeniyle yoğum bakım ünitesinde tedavi olan Neslican Tay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

NESLİCAN TAY'IN VEFATINDAN ÖNCE SON MESAJI

Neslican Tay, 15 Eylül'de tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir burada pek aktif olamadım. Kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı. 3'üncü dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti. Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum, diğer gün ben ne zaman iyi olucam. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir olay, bir felaket derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun."

"KISA ÖMRÜNE KOCA İNSANLIĞI SIĞDIRDIN"

Acı haberin hemen ardından sosyal medyada #NeslicanTay etiketiyle başsağlığı mesajı yağdı. Mesajlarda üzüntü ifadelerinin yanı sıra Neslican'ın mücadelesine de vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Yaşama azmi bıraktın geride", Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Milyonlara umut aşıladı", sanatçı Cem Yılmaz "Gülen yüzünle melek olarak kalacaksın" dedi. Siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda benzer mesaj geldi.

İşte o mesaj ve paylaşımlardan birkaçı...