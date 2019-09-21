Neslican Tay'ın cenaze töreni ne zaman ve nerede yapılacak? soruları Neslican Tay'ın vefatının ardından sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Neslican Tay'ın ailesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada cenaze törenin nerede ve ne zaman yapılacağını duyurdu. İşte Neslican Tay'ın cenaze törenine dair detaylar...

NESLİCAN TAY'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Neslican Tay'ın ölümünün ardından ailesi sosyal medyadan yaptıkları açıklama ile cenaze töreni hakkında detaylı bilgi verdi. Tay'ın ailesi Neslican Tay'ın yarın memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanacağını belirtti.

Neslican Tay'ın ailesi açıklamasında, "Nelicanımızı kaybettik... Cenazemiz 22.09.2019 Pazar günü kılınacak öğle namazına müteakip memleketi Rize'de toprağa verilecektir." denildi.