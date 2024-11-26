Nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıldeniz'in büyükleri görüntülendi

Mısır'da, 23 yıldır dalış yaptığını ve köpek balıklarının bu sene yoğun olarak görüldüğünü aktaran Altın, şunları söyledi:

"Sanırım koruma oldukça buradaki köpek balığı popülasyonu da artmaya başladı. Özellikle son 10 senedir bu bölgede çok yoğun bir şekilde köpek balığı görülebiliyor. Hatta onun dışında münferit olarak başka yerlerde de köpek balığı görülebiliyor. Köpek balıklarının dışında yunuslar da çok fazla var. Kuzey, güney olsun veya bu rotalarda olsun aile şeklinde, oldukça fazla sayıda yunus görüyoruz. Yunuslar bizim aramızda keyifli bir şekilde eğleniyorlar, bu da çok güzel."