Nepal'de heyelan: İki otobüs nehre sürüklendi, çok sayıda kişi kayıp!
Nepal'de meydana gelen heyelanda nehre sürüklenen iki otobüste bulunan 65 kişi kayboldu.
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Güney Asya ülkelerinden Nepal'de meydana gelen heyelanda nehre sürüklenen iki otobüste bulunan 65 kişinin kaybolduğu bildirildi.
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Başkent Katmandunun 85 kilometre batısındaki Chitwan bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle Trishuli Nehrine yuvarlanan yolcu otobüslerinden son anda atlamayı başaran 3 kişi kurtulurken 65 kişinin nehir sularına kapılarak kaybolduğu kaydedildi.
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Katmandudan Gaura seyreden otobüste 41, Birgunjdan Katmanduya giden otobüste ise 24 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.