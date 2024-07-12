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        Haberler Dünya Nepal'de heyelan: İki otobüs nehre sürüklendi, çok sayıda kişi kayıp! | Dış Haberler

        Nepal'de heyelan: İki otobüs nehre sürüklendi, çok sayıda kişi kayıp!

        Nepal'de meydana gelen heyelanda nehre sürüklenen iki otobüste bulunan 65 kişi kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:42
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          Güney Asya ülkelerinden Nepal'de meydana gelen heyelanda nehre sürüklenen iki otobüste bulunan 65 kişinin kaybolduğu bildirildi.

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          Başkent Katmandunun 85 kilometre batısındaki Chitwan bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle Trishuli Nehrine yuvarlanan yolcu otobüslerinden son anda atlamayı başaran 3 kişi kurtulurken 65 kişinin nehir sularına kapılarak kaybolduğu kaydedildi. 

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          Katmandudan Gaura seyreden otobüste 41, Birgunjdan Katmanduya giden otobüste ise 24 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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