'Nemrut'un develeri' koruma altına alınıyor

Tatvan ilçesindeki volkanik Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu oluşan, zamanla deve ve insan figürlerine benzer şekiller alan kayalar, korunma sağlanamadığı için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Her geçen gün tahrip olan ve halk arasında ‘Nemrut'un develeri’ olarak bilinen 26 kayadan oluşan bloklar, koruma altına alınacak.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindeki Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

"GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR"

Kaya blokları ile ilgili bilgi alan Vali Karakaya, volkanik patlama sonrası oluşan kayaç yapıların güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Nemrut kalderasıyla ilgili yaptığımız daha üst boyutlu milli park, jeopark çalışmasının içerisinde değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın en güzel şekilde burada güzel fotoğraflar vererek, sevdikleriyle birlikte ziyaret etmekten mutlu olduğu bir alan haline gelmesi için çalışmalar yapacağız. Halk arasında 'Nemrut Develeri' olarak bilinen bu bölgede 26 kayacın yer üstünde olduğunu gördük.

Bununla ilgili araştırma yapılıp, koruma altına alınması için çalışma başlatacağız. Bitlis, hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi dokusuyla çok güzide bir vilayet. Burada 15’inci yüzyılda olduğunu değerlendirdiğimiz bir volkanik patlama sonrasında oluşan kayaç yapılar Nemrut'un develeri olarak halk tabiriyle adlandırılmakta. Volkanik patlama sonrası oluşan bu kayaç yapılarda burada vatandaşımıza çok güzel bir görsel şölen sunuyor" dedi.