Nelson Semedo: Tur hala ortada

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo, karşılaşmayı değerlendirdi.

"TUR HALA ORTADA"

Nelson Semedo, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü atmosfer, her zamanki gibi harikaydı. Taraftarımız, harika bir atmosfer yarattı. İlk yarıda daha iyi olmalıydık. İkinci yarıda daha iyiydik ve topa daha fazla sahip olduk. Attığımız gol de vardı ama ufak farkla ofsayttı. Tur hala ortada. Oraya turu geçme inancımızla gideceğiz."