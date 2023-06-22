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Artvin'de nehre düşerek kaybolan kamyon şoförü bir aydır aranıyor

Artvin'de kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücüyü arama çalışmaları bir aydır devam ediyor

Giriş: 22.06.2023 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Nehre düşen kamyon şoförü bir aydır aranıyor
AA

Artvin'in Şavşat ilçesinde nehre düşerek kaybolan kamyon sürücüsü bir aydır aranıyor.

Artvin-Şavşat kara yolunun 35. kilometresinde, 23 Mayıs'ta kamyonun nehre düşmesi sonrası akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal'ı arama çalışmaları sürdürüldü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD'ın yanı sıra Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ve Hopa Deniz Polisi ekiplerinden oluşan 15 kişi katıldı.

Ekiplerin bir kısmı cihazlarla su altında tarama, bazıları da botlarla nehir kıyısı ve yüzeyinde arama yaptı. Topal'ın yakınlarının da bölgedeki bekleyişi devam ediyor.

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