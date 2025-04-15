Nehir Erdoğan'dan 16 yıl sonra Mardin'de aynı kare
Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, 2009 yılında çekim için gittiği Mardin'i 16 yıl sonra tekrar ziyaret etti. Aynı mekânlarda yeniden poz veren oyuncu, geçmiş ve bugünü yan yana getirerek nostaljik bir paylaşım yaptı
Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. 2009 yılında bir proje için bulunduğu Mardin’i yıllar sonra yeniden ziyaret eden Erdoğan, aynı mekânlarda yeniden poz verdi.
Oyuncu Nehir Erdoğan, sosyal medya hesabından 2009 ve 2025 yıllarına ait Mardin ziyaretlerinden kareleri yan yana paylaştı. Gönderisine Nova Norda'nın 'Varım' şarkısından, "Dedim ki bak, yıldızlar bâkî, sınırlar hayâlî; aramıyorum" alıntısını ekledi.
Fotoğraflar: Instagram