TOBB Nefes Kredisi tanıtım toplantısında açıklamada bulunan Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işletmelerimize, özellikle kamu bankalarımız tarafından, hızlı bir şekilde KGF kefaletli finansman sağlanmaya başladığını belirtti.

TOBB olarak 6 kez üyelere özel nefes kredisi projeleri yaptıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz." şeklinde konuştu.

DENİZBANK'A TEŞEKKÜR

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’ projesinde Denizbank katılımcı banka olarak yer aldı.

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Denizbank Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ’lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla NEFES Kredisi sunulacak.

Proje kapsamında kullandırılacak kredilerde uygulanacak faiz oranı yıllık % 7,5 olacaktır.

Program kapsamında kullandırılacak krediler 2020 yılında anapara ve faiz ödemesiz (6-8 ay süre),2021 yılında aylık eşit taksit ödemelidir. (12 ay vade).

Kredi, ödemesiz dönem sonunda başlamak üzere Aylık Eşit Taksitli şekilde geri ödenecektir.

Hazine Destekli KGF Kefaleti alınabilecek olup, kefalet oranı %80’dir.

NEFES KREDİSİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Denizbank Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021’dir.

Size en yakın DenizBank şubesinden başvuru yapabilirsiniz.

NEFES KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI

Yararlanıcı beyanı

Ticaret Sicil Gazetesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İmza Beyannamesi

Son 2 Yıla ait Vergi Levhası

Son 3 Yıla Ait Hesap Defteri veya Bilanço ve Gelir Tablosu

Tüzel kişi firmalar için son dönem Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekleri

Varsa Mal Varlığı Dökümü (Tapu Fotokopileri)

Bağlı bulunulan oda ve borsadan alınmış ve bu kredi isminin belirtildiği üyelik belgesi istenecektir. (“NEFES KREDİSİ” ifadesi açıkça belirtilecektir.)

DenizBank, başvuru niteliğine göre aşağıdakilere ilave evrak isteme hakkını saklı tutar.

Kullandırılacak krediler açık kredi statüsünde (teminatsız) kullandırılamayacaktır. KGF kefaletine ek olarak en az bir üçüncü kişi kefaleti şartı aranacaktır. Bununla birlikte, DenizBank kullandıracağı tüm kredilerde ilave teminat isteme hakkını saklı tutar.

NEFES KREDİSİ ÜCRET VE KOMİSYONLARI

Peşin komisyon bir defaya mahsus olmak üzere;

50 bin TL kredi için 150 TL,

100 bin TL kredi için 300 TL KGF komisyon oranı, KGF tarafından belirlenecektir.

Kredi kullanacak firmalardan sigorta, istihbarat vb. adlarla ilave ücret alınmayacaktır.