29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOBB Nefes Kredisi tanıtım toplantısında açıklamada bulunan Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işletmelerimize, özellikle kamu bankalarımız tarafından, hızlı bir şekilde KGF kefaletli finansman sağlanmaya başladığını belirtti.
TOBB olarak 6 kez üyelere özel nefes kredisi projeleri yaptıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz." şeklinde konuştu.
DENİZBANK'A TEŞEKKÜR
Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’ projesinde Denizbank katılımcı banka olarak yer aldı.
KREDİ ÖZELLİKLERİ
Denizbank Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ’lere özel, 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla NEFES Kredisi sunulacak.
Hazine Destekli KGF Kefaleti alınabilecek olup, kefalet oranı %80’dir.
NEFES KREDİSİ KİMLER BAŞVURABİLİR?
Denizbank Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.
Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021’dir.
Size en yakın DenizBank şubesinden başvuru yapabilirsiniz.
NEFES KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI
NEFES KREDİSİ ÜCRET VE KOMİSYONLARI
Peşin komisyon bir defaya mahsus olmak üzere;
50 bin TL kredi için 150 TL,
100 bin TL kredi için 300 TL KGF komisyon oranı, KGF tarafından belirlenecektir.
Kredi kullanacak firmalardan sigorta, istihbarat vb. adlarla ilave ücret alınmayacaktır.
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