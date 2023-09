Nefes kesen organ nakli operasyonu anne ve bebeğine "hayat" verdi

Bilkent Şehir Hastanesi, hamileliğinin 34'üncü haftasında yaşadığı gebelik zehirlenmesi nedeniyle hayatı tehlikeye giren anne ve bebeği için farklı branşlardan hekimlerin seferber olduğu, zamanla yarışılan operasyona imza attı.

Önce bebeği sezaryen doğumla dünyaya getiren uzmanlar, anneyi de hızla yoğun bakım servisine aldı. Bu süreçte zehirlenme kaynaklı karaciğer yetmezliği gelişen, değerleri düzelmeyen anne için bu kez Türkiye genelinde "acil nakil" çağrısına çıkıldı.

Bu süreçte hep yoğun bakımda kaldığını, kuvözdeki bebeğini, 4 yaşındaki kızını göremediğini dile getiren Aktaş, "Hocalarımız, hemşirelerimiz bir bebeğe nasıl bakarsanız bana da aynı şekilde baktı. Yaklaşık 2 ay hastanede kaldım, hayata tekrar döndüm. Hocalarımız aileme hep 'elimizden geleni yapacağız ama siz de bol bol dua edin' demiş. Beni ne kadar çok seven olduğunu o dualarla da gördüm" dedi.

"ORGAN BAĞIŞININ DEĞERİNİ ANLADIM"

Yeni bir karaciğere kavuşmasını sağlayan küçük çocuğa Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini ileten ve herkese organ bağışında bulunma çağrısı yapan Aktaş, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Ben 12 yaşında beyin ölümü gerçekleşen bir kız çocuğunun karaciğeri sayesinde hayata döndüm. Allah ondan, ailesinden razı olsun. Eskiden organ bağışına biraz mesafeliydim ama yaşayınca bunun ne kadar önemli olduğunu, bir insanın bir başka insana can katmasının ne denli kıymetli, bambaşka bir şey olduğunu anladım. Şükür çok şanslıydım, hızla nakil olabildim. Hocalarımın, hastane çalışanlarının haklarını ödeyemem. Allah herkesten razı olsun. Kendimi şu an çok huzurlu, mutlu hissediyorum. Hayatın, ailemin, çocuklarımın, her şeyin değerini daha da iyi anladım."