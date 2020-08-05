Bazı aktivitelerde bulunurken nefesin kesilmesi ya da daralmasını yaşamak normal bir durumdur. Çünkü fazla efor sarf etmek buna neden olmaktadır. Ancak durduk yere nefesin daralması ve bu durumu yaşamak belli bir rahatsızlığın işareti olabilmesi açısından önemlidir.

Nefes darlığı yaşayan bir kişinin bu durumu önemseyerek hemen bir hekime başvurması gereklidir. Nefes darlığı; fazla hareket olmayan bir anda göğüste ağrı şeklinde oluşuyorsa ve buna eşlik eden terleme ve ateş varsa tehlikeli olabilecek bir durum söz konusudur.

Nefes darlığı kimlerde görülür?

Nefes darlığının oluşması solunum yollarından ya da akciğerlerde bir sorun oluşmasından kaynaklanıyor olabilir. Akciğerlerde bir sorun olan kişi bu durumu çok fazla yaşamaktadır. Özellikle; sigara içenlerin çok fazla yakalandığı KOAH hastalığı aşırı nefes darlığı yapan bir hastalıktır. Sigaranın etkisiyle oluşan nefes darlığı ilerleyen KOAH hastalığının en önemli belirtisidir.

Bunun yanında astım hastalığı da bir nefes darlığı hastalığıdır. Astım hastalarında bu durum oldukça zordur. Bu durumda ilaç kullanmadan yaşayamaz hale gelebilmektedirler.

Bronşit hastalığı da sigara nedeniyle ortaya çıkan bir diğer solunum hastalığıdır. Öksürük nöbetleri halinde ortaya çıkması ve aşırı balgam atma isteği oluşturması nefes darlığını da beraberinde yaşanmasına neden olmaktadır.

Zatürre hastalığı da bir akciğer iltihaplanması hastalığıdır ve nefes darlığı sorununu ortaya çıkarmaktadır.

Bazı kalp hastalıkları da nefes darlığına neden olabilmektedir. Kalp krizi esnasında nefes darlığı oluşur. Panik atak gibi bazı psikolojik hastalıklarda nefes darlığı yapabilmektedir.

Bu tarz hastalıkları olan kişilerin nefes darlığı yaşaması ve bunun sonucunda sağlık sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Nefes darlığı yaşayan kişilerin; etkileyen faktörlerden uzak durması bu sorunun azalması açısından önem taşımaktadır.