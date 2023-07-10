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        Nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki kerem kurtarılamadı

        Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki Kerem Satıcı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 09:47
        Nefes borusuna yemek kaçtı! 3 yaşındaki kerem kurtarılamadı
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        Olay 3 gün önce Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Arpaöz köyüne meydana geldi. Ailesiyle birlikte bir akraba ziyaretine giden Kerem Satıcı, yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı.

        Çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini gören ailenin ihbarı üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri Kerem'i, Alaca Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Kerem burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Tedavi altında tutulan Kerem Satıcı, yapılan tüm müdahaleye rağmen bu akşam yaşam mücadelesini kaybetti.

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