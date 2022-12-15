Saniye saniye kamerada! Boğulmak üzereydi...

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Şehit Adem Yavuz İlkokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk bir şeyler yerken nefes borusu tıkandı.

Nefes alamayan ve çırpınarak sağa sola koşturmaya başlayan öğrenci Abdulsamet Öztürk'ü koridorda Müdür Yardımcısı Hüseyin Çavdır fark etti.

Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini ve çırpındığını fark eden Çavdır, hemen Heimlich manevrası uygulamaya başladı.

Müdür Yardımcısı Çavdır'ın bir süre yaptığı Heimlich manevrasının ardından Abdulsamet Öztürk normalleşerek rahatça nefes almaya başladı.

Öğrencinin koridorda çarpında ve müdür yardımcısı Çavdır'ın Heimlich manevrası uygulama anları ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.