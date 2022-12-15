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Nefes borusu tıkanan öğrenciyi müdür yardımcısı böyle kurtardı

Gaziantep'te yediği yemek nedeniyle nefes borusu tıkanan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Giriş: 15.12.2022 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
Nefes borusu tıkanan öğrenciyi müdür yardımcısı böyle kurtardı
Saniye saniye kamerada! Boğulmak üzereydi...
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İHA

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Şehit Adem Yavuz İlkokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk bir şeyler yerken nefes borusu tıkandı.

Nefes alamayan ve çırpınarak sağa sola koşturmaya başlayan öğrenci Abdulsamet Öztürk'ü koridorda Müdür Yardımcısı Hüseyin Çavdır fark etti.

Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini ve çırpındığını fark eden Çavdır, hemen Heimlich manevrası uygulamaya başladı.

ÖĞRENCİNİN HAYATINI KURTARMA ANLARI KAMERADA

Müdür Yardımcısı Çavdır'ın bir süre yaptığı Heimlich manevrasının ardından Abdulsamet Öztürk normalleşerek rahatça nefes almaya başladı.

Öğrencinin koridorda çarpında ve müdür yardımcısı Çavdır'ın Heimlich manevrası uygulama anları ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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