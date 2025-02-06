Ünlü oyuncu Necla Nazır, sağlık sorunlarının nüksetmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Muhammed Aydın - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Aydın

Ferdi Tayfur'ın vefatının ardında Necla Nazır yaptığı ilk açıklamada; "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullanmıştı.

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KIZINA DESTEK VERMİŞTİ

Vefatından kısa bir süre önce kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı.

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Necla Nazır da kızına destek vererek; "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullanmıştı.