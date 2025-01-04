Necla Nazır, cenazedeki kavga hakkında açıklama yaptı

Bir süredir Antalya’da tedavi gören ve 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlendi.

REKLAM advertisement1 Sanatçının cenazesi, daha sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne nakledildi. Cenazeye binlerce kişi katılırken, izdiham yaşandı. Ferdi Tayfur’un büyük oğlu Timur Turanbayburt, cenaze sırasında fenalaşıp baygınlık geçirdi.

REKLAM Cami avlusunda ise beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Ferdi Tayfur’un mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı arasında tartışma çıktı. Şirin Gözalıcı’nın; “O buraya gelmeyecek!” şeklinde bağırması üzerine, Tuğçe Tayfur Aydın hakaretle karşılık verdi. Yaşanan tansiyonu, Tuğçe Tayfur’un annesi ve Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır yatıştırdı.

Tartışmanın ardından Necla Nazır, TV 100'e açıklamalarda bulundu ve yaşanan gerginliklere dair çarpıcı ifadeler kullandı; "Şimdi ben, Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum: Oradan birisi bağırdı 'Neden hastaneye gelmediniz?' diye. Neden gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten."

Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım. Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim? İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Ezbere konuşuluyor, ne yayınlıyorlarsa ona karşılık cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki baba-kız birbirine düşmanmış haline getirdiler. Böyle bir şey yok. Yani onun babası..."