Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Necla Nazır, cenazedeki kavga hakkında açıklama yaptı - Magazin haberleri

        Necla Nazır, cenazedeki kavga hakkında açıklama yaptı

        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Tayfur'un mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı arasında tartışma yaşandı. Bu olayın ardından Tayfur'un eski eşi Necla Nazır açıklama yaptı; "Hastaneye gelmediğimiz çok açık olarak göründü"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 19:13 Güncelleme: 04.01.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cenazedeki kavga hakkında açıklama yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir süredir Antalya’da tedavi gören ve 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlendi.

        Sanatçının cenazesi, daha sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne nakledildi. Cenazeye binlerce kişi katılırken, izdiham yaşandı. Ferdi Tayfur’un büyük oğlu Timur Turanbayburt, cenaze sırasında fenalaşıp baygınlık geçirdi.

        REKLAM

        Cami avlusunda ise beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Ferdi Tayfur’un mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı arasında tartışma çıktı.

        Şirin Gözalıcı’nın; “O buraya gelmeyecek!” şeklinde bağırması üzerine, Tuğçe Tayfur Aydın hakaretle karşılık verdi. Yaşanan tansiyonu, Tuğçe Tayfur’un annesi ve Ferdi Tayfur’un eski eşi Necla Nazır yatıştırdı.

        Tartışmanın ardından Necla Nazır, TV 100'e açıklamalarda bulundu ve yaşanan gerginliklere dair çarpıcı ifadeler kullandı; "Şimdi ben, Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum: Oradan birisi bağırdı 'Neden hastaneye gelmediniz?' diye. Neden gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten."

        Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım. Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim? İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Ezbere konuşuluyor, ne yayınlıyorlarsa ona karşılık cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki baba-kız birbirine düşmanmış haline getirdiler. Böyle bir şey yok. Yani onun babası..."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Necla Nazır
        #ferdi tayfur
        #Tuğçe Tayfur
        #Şirin Gözalıcı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık satış
        ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık satış
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa