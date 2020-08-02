Kızı Asya'nın yüzünün görünmediği bir fotoğrafı yayınlayan 40 yaşındaki Necip Memili, paylaşımına şu notu düşmüştü:

Bu hayatımıza renk ve neşe getirdin, tabi uykusuzluk ve daha bir sürü... Ama bu hayatta bir insanın başına gelen en güzel şey evladı sanırım. Hoş geldin başıma gelen en güzel şey...