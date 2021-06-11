'Alışveriş yapmaya geldim'

Oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Çehre, "Market, manav alışverişi yapmaya geldim" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."