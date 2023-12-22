Ne söylesek karşımıza reklam olarak çıkıyor! Dinleniyor muyuz?

Eskiden, insanların ne söylediğini takip etmek zordu. Ancak, günümüzde, internet ve sosyal medya sayesinde, insanların ne söylediğini takip etmek çok daha kolay hale geldi. Bu da, şirketlerin insanların ne söylediğini takip etmesine ve bu bilgileri pazarlama amaçlı kullanmasına olanak sağlıyor.

Şirketler, insanların ne söylediğini takip etmek için çeşitli yöntemler kullanıyor. Örneğin, sosyal medya platformlarından, arama motorlarından ve hatta telefon görüşmelerinden veri toplayabiliyorlar. Bu veriler, şirketlerin insanların ilgi alanlarını ve davranışlarını anlamalarına yardımcı oluyor.