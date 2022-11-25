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Ne kadar emekli maaşı alırım? Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları hesaplama ekranı

Emekli maaşı hesaplama ekranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri

Emekli maaşları hesaplama ekranı ile emekliler maaşlarını hesaplıyorlar. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkına göre artacak. İşte SGK emekli zam hesaplama ekranı

Giriş: 25.11.2022 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ocak ayındaki zam öncesinde milyonlarca emekli emekli maaş hesaplaması yapıyor. Özellikle "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunı cevabını aaraştırıyor. Merak edenler için güncel emekli maaşı hesaplama ekranını haberimizde derledik. 

  • NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER NEDİR?

    Sigorta prim gün sayısı

    Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

    Sigorta başlangıç tarihi

    Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih

  • A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2022

    4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

    4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

    E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    4A EMEKLİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    4B EMEKLİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    4C EMEKLİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Not: Emekli maaşı hesaplama ekranları, yoğunluk nedeniyle zaman zaman çalışmamaktadır. Kalem kalem yeni emekli maaşı tutarlarını görmek için haberimizin devamın bakabilirsiniz.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3500 TL OLACAK

    Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

    Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

    Normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 lira, esnaf BAĞ-KUR'lularda 2 bin 399 lira, tarım BAĞ-KUR'lularda ise 2 bin 262 lira düzeyinde bulunuyor. Bu tutarlar yüzde 42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2 bin 905, 3 bin 415 ve 3 bin 219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3 bin 500 liraya tamamlanacak.

    2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 lira olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 687 lira olacak.

     

  • EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU!

    Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

    Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

     

    EN DÜŞÜK SSK ve BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

    En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Temmuz
    SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.687
    SSK (2000 SONRASI) 2.041 3.500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399

    3.500
    BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.500

     

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