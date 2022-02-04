NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER NEDİR?
Sigorta prim gün sayısı
Sigortalı olarak çalışılan toplam süre
Sigorta başlangıç tarihi
Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih
4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2022
4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.
4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.
E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
4A EMEKLİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
4B EMEKLİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
4C EMEKLİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Not: Emekli maaşı hesaplama ekranları, yoğunluk nedeniyle zaman zaman çalışmamaktadır. Kalem kalem yeni emekli maaşı tutarlarını görmek için haberimizin devamın bakabilirsiniz.
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