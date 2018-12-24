Silikon Vadisi'nin de yer aldığı teknoloji üssü ABD'nin California eyaletinde sürücüsüz araç rekabetinde yeni bir perde açıldı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in sürücüsüz araç kolu Waymo, Uber gibi devlere rağmen Zoox ismindeki küçük bir girişim eyaletteki kamuya açık yollarda sürücüsüz araçlarla yolcu taşıma izni aldı.

California Kamu İşletmeleri Komisyonu'nun kararı gereğince Zoox, araçta yedek şoför bulundurmak kaydıyla sürücüsüz araçlarla yolcu taşımacılığı yapabilecek. Öte yandan, Zoox'un aldığı izin gereğince yolculardan henüz bir ücret alması yasak. Hizmet ücretsiz gerçekleştirilecek.

Zoox, 2020 yılında pilot program başarıya ulaştıktan sonra ücretli hizmet aşamasına geçmeyi planlıyor. Öte yandan, Zoox'u Uber ve Waymo başta olmak üzere sürücüsüz araç testi izni olan 61 girişimin de izlemesi bekleniyor. Waymo halihazırda otonom araçlarla yolcu taşımak için başvurmuş durumda.