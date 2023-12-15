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        Haberler Televizyon ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı!

        'Ne Gemiler Yaktım'ın yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi 'Ne Gemiler Yaktım'ın yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 23:30 Güncelleme: 15.12.2023 - 23:42
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        Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
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        Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı tanıtımda Toprak’ın yaşadığı öfke dikkat çekerken, yeni bölümde yaşanacaklara dair soru işaretleri giderek arttı.

        Pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam eden dizi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; kızı Rengin hastalandığı için zor anlar yaşayan Yasemin’in çaresizliği ekrana gelirken, Fidan’ın şık bir şekilde Rutkay’la birlikte davete katılması dikkat çekiyor. Rutkay’ın Yasemin’e kuryelik yapmayı teklif etmesi izleyiciyi şaşırtırken, Halil’in öldüğünü öğrenen Toprak’ın yaşadığı öfke gerilimi artırıyor.

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        Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

        İşte Ne Gemiler Yaktım 3. Bölüm 2. Tanıtımı;

        'Ne Gemiler Yaktım' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

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