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        Haberler Televizyon ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi 'Ne Gemiler Yaktım'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 22:44 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:44
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        'Ne Gemiler Yaktım'ın yeni bölüm tanıtımı
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        Yasemin’in kocası Engin’den hesap sorduğu tanıtımda Fidan hastaneye kaldırılırken, Toprak Rutkay’ı tutukluyor. Doktorun Fidan için söylediği, “Hem anne hem de bebeğinin durumu iyi” sözleri Yasemin’i şoke ederken, Toprak ve Yasemin arasında yaşanan duygusal anlar merakı artırıyor. Toprak’ın aşk itirafına karşılık Yasemin onu öperken, Rutkay’ın televizyona çıkıp Yasemin’in bir katil olduğunu söylemesi tanıtıma damgasını vuruyor. Rutkay’ın televizyonda yaptığı bu konuşmanın ardından yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

        Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

        İşte Ne Gemiler Yaktım’ın 7. Bölüm Tanıtımı;

        Ne Gemiler Yaktım yeni bölümüyle Pazar saat 20.00’de Show TV’de!

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