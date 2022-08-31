NBA'in yeni sezonunda bizi yine kıyasıya mücadele dolu bir sene bekliyor. NBA yönetimi yeni sezonu için takvimi açıkladı. 2022-2023 sezonu için nefesler tutuldu. Gece 4'e kadar maçları takip etmek için uyanık kalan sevenleri için işte NBA başlangıç tarihi ve dahası...

NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NBA'de yeni sezon 18 Ekim'de, Doğu Konferans'ında Philadelphia 76ers - Boston Celtics maçıyla, Batı Konferans'ı tarafında ise Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak.

Normal sezon 9 Nisan'da sona erecek.

NBA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

NBA 2022-2023 sezonu S Sport ve S Sport Plus'ta basketbolseverle bulaşacak.

2022-2023 NBA TAKVİMİ

18 Ekim: Normal sezon başlangıcı

11-14 Nisan: Play-in turnuvası

15 Nisan: Playoff başlangıcı

1 Haziran: Final serisinin ilk maçı