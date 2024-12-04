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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu - Basketbol Haberleri

        NBA Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda grup maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen ekipler de belli oldu. Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 24 sayı kaydettiği maçta Sacramento Kings'e 120-111 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:49
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        NBA Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda grup maçları tamamlandı.

        Organizasyonda oynanan 11 maçın ardından Batı ile Doğru konferanslarının A, B ve C gruplarında çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

        Batı Konferansı'nda gruplarını ilk sırada bitiren Oklahoma City Thunder, Houston Rockets ve Golden State Warriors adını çeyrek finale yazdırdı. Doğu Konferansı'nda ise gruplarını zirvede tamamlayan Milwaukee Bucks, New York Knicks ve Atlanta Hawks son 8 takım arasında yer aldı.

        Wild card (Özel davetiye) ile de Batı Konferansı'ndan Dallas Mavericks, Doğu Konferansı'ndan ise Orlando Magic çeyrek final biletinin sahibi oldu.

        NBA Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık'ta Orlando Magic-Milwaukee Bucks ve Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder müsabakaları yapılacak. 11 Aralık'ta ise Atlanta Hawks-New York Knicks ve Golden State Warriors-Houston Rockets karşılaşmaları oynanacak.

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        ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 24 SAYISI MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

        NBA Kupası'nda Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 24 sayı kaydettiği maçta Sacramento Kings'e 120-111 mağlup oldu.

        Golden 1 Center'da oynanan müsabakada 30 dakika 30 saniye süre alan Alperen Şengün, 24 sayı üretti. Kaydettiği 24 sayının yanı sıra 8 ribaunt ve 6 asiste imza atan milli basketbolcunun bu performansı, mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

        Alperen ile Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, bitime 1 dakika 52 saniye kala aldıkları teknik faul sonucunda oyundan atıldı.

        Sacramento Kings'te ise Litvanyalı oyuncu Domantas Sabonis ise 27 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olarak galibiyet önemli rol üstlendi.

        SONUÇLAR

        Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 128-107

        Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 87-118

        Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 110-104

        Indiana Pacers-Toronto Raptors: 111-122

        Orlando Magic-New York Knicks: 106-121

        Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 106-133

        Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 116-121

        San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 93-104

        Houston Rockets-Sacramento Kings: 111-120

        Golden State Warriors-Denver Nuggets: 115-119

        Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 105-127

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