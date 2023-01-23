Bu sezon 25. kez kaybeden Blazers'ta Anfernee Simons 31 sayı, Damian Lillard 24 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt, Jerami Grant 19 sayı ve 4 ribaunt, Josh Hart 13 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

Sezonun 22. galibiyetine ulaşan Lakers'ta all-star LeBron James 37 sayı, 11 ribaunt ve 4 asist, Thomas Bryant 31 sayı ve 14 ribaunt, Dennis Schröder 24 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Lakers, ilk yarısını 71-46 geride kapattığı mücadelede önemli bir geri dönüşe imza attı ve ikinci yarıdaki üstün performansıyla rakibini 9 sayı farkla yendi.

NETS, SON DAKİKALARDA ÜST ÜSTE BULDUĞU SAYILARLA KAZANDI

NBA'de önemli ikinci geri dönüşe ise Brooklyn Nets imza attı. Doğu Konferansı temsilcisi Nets, Golden State Warriors deplasmanında son 6 dakika 57 saniyeye 106-93 geride girmesine rağmen mücadeleyi 120-116 kazandı.

Sezonun 29. galibiyetine uzanan Nets'te all-star Kyrie Irving 38 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, Nic Claxton 24 sayı ve 15 ribaunt, Royce O'Neale 16 sayı ve 6 ribaunt, Joe Harris 14 sayı ve 4 ribaunt, Seth Curry 12 sayı ve 4 asistle galibiyeti getirdi.

Bu sezon 24. kez kaybeden Warriors'ta Kevin Durant sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, all-star Stephen Curry 26 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Jonathan Kuminga 20 sayı, Jordan Poole 17 sayı, 4'er ribaunt ve top çalma, Kevon Looney 14 sayı ve 10 ribaunt, Donte DiVincenzo 13 sayı ve 8 asist, Klay Thompson 10 sayı, Draymond Green 9 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle mücadele etti.

NUGGETS'IN 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

Batı temsilcilerinin mücadelesinde, Oklahoma City Thunder, çekişmeli mücadelenin ardından konuk olduğu konferans lideri Denver Nuggets'ı 101-99 mağlup etti.

Sezonun 23. galibiyetine ulaşan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Josh Giddey 18 sayı ve 9 ribauntla skora katkı sağladı.

9 maçlık galibiyet serisi sona eren Nuggets'ta Jamal Murray 26 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Aaron Gordon 15 sayı ve 10 ribaunt, Bruce Brown 14 sayı ve 7 ribaunt, Zeke Nnaji 12 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.

SONUÇLAR

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 98-112

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 100-96

Toronto Raptors-New York Knicks: 125-116

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 99-101

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 112-110

Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 116-120

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 112-121