NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı

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NBA'de normal sezona 14 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 11 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynadığı maçta Grizzlies'ı yenen Rockets, 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 4 asist, Jabari Smith ise 18 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Grizzlies'ta Desmond Bane ve Jaren Jackson'ın 23'er sayı ve 7'şer ribauntluk performansları takımı galibiyete ulaştırmaya yetmedi.

CELTICS ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Doğu Konferansı'nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı 119-116 yendi.

Zirvedeki yerini koruyan Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle oynarken, Jayson Tatum 23 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

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Bucks'ta Brook Lopez'in 28 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard'ın ise 27 sayı, 5 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 117-114

Orlando Magic-Denver Nuggets: 124-119

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 147-145

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 119-116

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 131-132

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 96-129

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 111-91

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 102-109

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 117-112

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 116-102

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 112-99

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 121-105

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 123-115

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 101-104