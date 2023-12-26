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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Dallas Mavericks, Phoenix Suns'u 128-114'lük skorla mağlup etti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Dallas Mavericks, Phoenix Suns'u 128-114'lük skorla mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Phoenix Suns'ı 128-114 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:26
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        Dallas'ı Doncic sırtladı!
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        Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Batı Konferansı grubunda mücadele eden Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 50 sayı atarak yıldızlaştığı Phoenix Suns'ı deplasmanında 128-114 galip geldi.

        NBA'de normal sezona 5 maçla devam edildi. Luka Doncic'in 50 sayı, 6 ribaunt ve 15 asistle yıldızlaştığı maçta Suns'ı yenen Mavericks, sezonun 17. galibiyetine ulaştı.

        24 yaşındaki Doncic, NBA'de 10 bin sayı barajını aşan en genç altıncı oyuncu oldu. Mavericks'te Derrick Jones 23, Dereck Lively 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Bu sezonki 14. yenilgisini yaşayan Suns'ta Grayson Allen 32 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Chimezie Metu 23 sayı, 19 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

        Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 126-115 yendi.

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        Üst üste 3'üncü, toplamda ise 23'üncü galibiyetini alan Celtics'te Kristaps Porzingis 28 sayı, 11 ribaunt ve 2 asist, Jayson Tatum 25 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle mücadele etti.

        Lakers'ta Anthony Davis'in 40 sayı, 13 ribaunt ve 4 asist, LeBron James'in 16 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

        Sonuçlar

        New York Knicks-Milwaukee Bucks: 129-122

        Denver Nuggets-Golden State Warriors: 120-114

        Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 115-126

        Miami Heat-Philadelphia 76ers: 119-113

        Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 114-128

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