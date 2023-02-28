Galibiyet serisini 6 maça çıkaran konferans beşincisi Knicks'te Julius Randle 23 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Immanuel Quickley 23 sayı, Jalen Brunson 17 sayı, 4 ribaunt, Josh Hart 12 sayı, 5'er ribaunt ile asist ve Mitchell Robinson 10 sayı, 13 ribauntla oynadı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu ekiplerinin mücadelesinde Knicks, konuk ettiği Celtics'i 15 sayı farkla geçti ve rakibinin konferans liderliğine son verdi.

Doğu Konferansı'nda play-off'a kalmayı hedefleyen iki takımdan Miami Heat, çekişmeli mücadelenin ardından deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 101-99 mağlup etti.