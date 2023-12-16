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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün ve Cedi Osman 15'er sayı attı, takımları kazandı! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Alperen Şengün ve Cedi Osman 15'er sayı attı, takımları kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcular Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın takımları Houston Rockets ve San Antonio Spurs geceyi galibiyetle tamamlarken, iki basketbolcu da 15'şer sayıyla mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:18
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        Alperen ve Cedi'den 15'er sayı
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        NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Alperen'in takımı Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 103-96 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve bu sezon 13. kez kazandı.

        Alperen Şengün'ün 15 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle mücadele ettiği Rockets'ta, Dillon Brooks 26 sayı, 7 ribaunt ve 1 asist, Fred VanVleet 16 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

        Bu sezonki 18. yenilgisini yaşayan Grizzlies'ta, Desmond Bane 28 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparken, Jaren Jackson 22 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.

        CEDİ OSMAN'LI SPURS 15 MAÇ SONRA KAZANDI

        Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, sahasında Los Angeles Lakers'ı 129-115 mağlup ederek 15 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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        Spurs'te Cedi Osman 15 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistle oynarken, Devin Vassell 36 sayı, 6 ribaunt ve 3 asist, Keldon Johnson ise 17 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistle galibiyete katkı sağladı.

        Lakers'ta 23 sayı ve 14 asistle "double-double" yapan LeBron James ile 22 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynayan Austin Reaves'in performansları yenilgiyi önleyemedi.

        SONUÇLAR

        Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 107-112

        Washington Wizards-Indiana Pacers: 137-123

        Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 124-92

        Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 104-125

        Boston Celtics-Orlando Magic: 128-111

        San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 129-115

        Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 96-103

        Phoenix Suns-New York Knicks: 122-139

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