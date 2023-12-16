NBA'de Alperen Şengün ve Cedi Osman 15'er sayı attı, takımları kazandı!

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NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Alperen'in takımı Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 103-96 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve bu sezon 13. kez kazandı.

Alperen Şengün'ün 15 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle mücadele ettiği Rockets'ta, Dillon Brooks 26 sayı, 7 ribaunt ve 1 asist, Fred VanVleet 16 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

Bu sezonki 18. yenilgisini yaşayan Grizzlies'ta, Desmond Bane 28 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparken, Jaren Jackson 22 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti. CEDİ OSMAN'LI SPURS 15 MAÇ SONRA KAZANDI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, sahasında Los Angeles Lakers'ı 129-115 mağlup ederek 15 maçlık galibiyet hasretine son verdi. REKLAM Spurs'te Cedi Osman 15 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistle oynarken, Devin Vassell 36 sayı, 6 ribaunt ve 3 asist, Keldon Johnson ise 17 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistle galibiyete katkı sağladı. Lakers'ta 23 sayı ve 14 asistle "double-double" yapan LeBron James ile 22 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynayan Austin Reaves'in performansları yenilgiyi önleyemedi. SONUÇLAR Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 107-112 Washington Wizards-Indiana Pacers: 137-123 Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 124-92 Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 104-125 Boston Celtics-Orlando Magic: 128-111 San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 129-115 Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 96-103 Phoenix Suns-New York Knicks: 122-139