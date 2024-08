Nazan Öncel şarkısı 'Of Of' 9 dile çevrildi

Nazan Öncel'in 'Of Of' bestesi uluslararası pek çok dile çevrilerek seslendirildi. Lübnan, Yunanistan (2 ayrı sanatçı), Romanya, Dubai, Slovakya, Özbekistan, Ermenistan, İran ve 3 farklı sanatçının da seslendirdiği Bulgaristan gibi ülkelerde okunan, kliplendirilen 'Of Of' Ülkelerin müzik listelerininde üst sıralarında yer aldı.

Bugüne kadar yabancı ülkelerden şarkı alınıp Türkçe olarak cover'lar yapılırken, Of Of'da bunun tam tersi yaşandı.Tam 9 dilde seslendirilen Nazan Öncel'in 'Of Of’' bestesinin başarısı Türkiye için de bir ilk oldu.